Ajax-doelwit imponeert: "Hij is een van de besten, zelfs in Europa"

Hendrik Van Crombrugge werd afgelopen week andermaal in verband gebracht met een overstap naar Ajax.

De Amsterdammers zouden in de 26-jarige doelman van een potentiële opvolger van André Onana zien. Het is voor Javier Ruiz Bonilla niet bepaald een verrassing dat Van Crombrugge zich bij Paars-Wit in de kijker gespeeld heeft.

De 39-jarige Spanjaard werkte als keeperstrainer met Van Crombrugge samen bij KAS Eupen, alvorens hij koos voor een vertrek naar het Chinese Tianjin Quanjian. Van Crombrugge werd afgelopen zomer door Anderlecht overgenomen van KAS Eupen, nadat hij eerder voor Sint Truiden en speelde.

"Ik heb nooit zo een complete doelman gezien", geeft Bonilla te kennen in gesprek met La Dernière Heure. "Hij is één van de beste doelmannen in België en zelfs in Europa. Hij is misschien niet de grootste doelman, maar maakt dat goed met zijn kracht", stelt de Spaanse keeperstrainer, die tijdens zijn actieve carrière voor onder meer en speelde.

"Ik ben heel tevreden hem bij Anderlecht te zien en zijn techniek verrast mij niet, zijn visie wel. Tactisch is hij zeer sterk en hij ziet de ruimtes liggen en daarom zal hij altijd een oplossing vinden."

Van Crombrugge werd eerder al eens in verband gebracht met een overstap naar , maar verruilde KAS Eupen afgelopen zomer dus voor Anderlecht. Bij Paars-Wit speelde de doelman tot dusver 23 officiële wedstrijden.

Anderlecht heeft een tamelijk tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug, want de Belgische topclub bezet momenteel de tiende plaats in de Jupiler .