Ajax-dissonant krijgt 4,5 in Frankrijk: "Hij had niets in de aanbieding"

Ajax won dinsdagavond op eigen veld met 3-0 van Lille OSC en begon zo uitstekend aan het nieuwe seizoen in de Champions League.

De Franse media zijn overwegend positief over het elftal van trainer Erik ten Hag, maar zagen ook één dissonant: Dusan Tadic. De aanvoerder van had het lastig als valse spits en is dan ook de meest bekritiseerde Ajacied.

"Tadic was door zijn trainer aangewezen als aanvalsleider, maar speelde geen al te prominente rol", concludeert de voetbalwebsite Foot Mercato , die de international van Servië als rapportcijfer een vijf geeft. "Hoewel Tadic als spits speelde, loste hij in de eerste helft geen enkel gevaarlijk schot op doel af. Hij speelde een onopvallende rol en hij oogde geïrriteerd door zijn directe tegenstander en voormalig -ploeggenoot José Fonte."

De concurrerende website Maxifoot sluit zich aan bij de woorden van Foot Mercato en stelt dat Tadic 'geen grootse wedstrijd speelde'. "Ondanks dat hij enkele mooie passes verstuurde, had Fonte behoorlijk de controle over hem. Tadic slaagde er maar niet in om gevaarlijk te worden op de plaatsen op het veld waar het moest gebeuren. Na zijn exceptionele seizoen vorig jaar, hadden we iets meer van hem verwacht", schrijft de scribent, die Tadic een 5,5 geeft. Daarmee is hij de slechtst beoordeelde Ajacied van de avond.

So Foot laat tot slot geen spaan heel van Tadic. Het Franse magazine is bijzonder kritisch op de dertigjarige aanvaller en laat dat ook doorwerken in diens rapportcijfer: een 4,5. So Foot gebruikt een opvallende metafoor om het matige spel van Tadic te omschrijven: "De voetballiefhebbers konden niet wachten om te zien wat voor lekkers de Servische goochelaar allemaal te koop had op zijn eigen rommelmarkt, maar het was duidelijk dat hij niets in de aanbieding had."

Tadic was zelf dinsdagavond na de wedstrijd overigens ook kritisch. "Het is een heel mooie overwinning, maar ik denk niet dat het onze beste wedstrijd was. Ik denk dat er dingen zijn die we beter moeten doen. Maar het is altijd lekker als je met 3-0 wint. Dat is goed. Wij moeten proberen beter te worden. Soms moeten we beter druk zetten en de restverdediging beter op orde hebben. Op momenten waren zij gevaarlijk via de counter. Dan moeten we misschien een overtreding maken", zo liet hij weten aan Veronica .