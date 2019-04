'Ajax denkt net als Belgische clubs aan zoon van voetballegende'

Ajax heeft Ianis Hagi op de radar staan, zo verzekert het Roemeense Prosport.

Naast de Amsterdamse club denken ook onder meer , en aan de komst van de twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler. De zoon van de Roemeense voetballegende Gheorghe Hagi wil zich voorlopig focussen op presteren met FC Viitorul.



"Ik weet niets van de interesse van . Het is een club met een grote reputatie, het leidt veel topspelers op. Als er interesse is, zal ik dat overwegen. Nu houd ik me er niet mee bezig en wil ik vooral bezig zijn met de wedstrijden. Als ik ergens naartoe ga, wil ik wel zoveel mogelijk aan spelen toekomen", laat de jonge Roemeen weten.



Hagi senior, de trainer van Viitorul, weet dat zijn zoon in de belangstelling staat. "Het zal moeilijk worden om Ianis te houden. Ik weet niet wat er gaat gebeuren", zegt de oud-voetballer, die eerder jarenlang speelde bij onder andere , en . Hagi junior ligt nog tot medio 2023 vast bij Viitorul, waar hij tot op heden 85 duels voor heeft gespeeld, met twintig goals en twaalf assists tot gevolg.



Hagi maakte in de zomer van 2016 voor circa twee miljoen euro de overstap naar . Na anderhalf jaar en negentien wedstrijden keerde de jongeling alweer terug naar zijn thuisland. Ajax heeft zich voor komend seizoen al verzekerd van een Roemeen. Razvan Marin komt voor 12,5 miljoen euro over van Standard Luik en heeft voor vijf jaar getekend in Amsterdam.