Ajax denkt aan lange termijn en verlengt met ontdekker van Suárez en Tagliafico

Hoofd scouting Henk Veldmate heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo maken de Amsterdammers woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Veldmate lag in eerste instantie nog vast tot 1 februari 2022 en heeft nu zijn handtekening gezet onder een tot februari 2024 doorlopende verbintenis.

haalde de scout in 2016 weg bij , waar hij verantwoordelijk is geweest voor de komst van spelers als Luis Suárez, Erik Nevland, Marcus Berg, Tim Matavz, Dusan Tadic en Virgil van Dijk.

In dienst van de Amsterdammers was Veldmate bijvoorbeeld de eerste die Nicolás Tagliafico aan het werk zag en het aantrekken van de linksback geldt inmiddels als een groot succes.

"De afgelopen vier jaar zijn omgevlogen. Ik had een contract voor zes jaar, maar dat Ajax nu al wilde verlengen, was heel prettig om te ervaren. Daarmee gaven ze een uiterste blijk van vertrouwen", reageert Veldmate op zijn nieuwe contract.

"Ik zit nog zo vol energie. Ik heb ook ontzettend veel zin om de komende jaren mijn werk voort te zetten. We werken met een goed stel collega's. Iedereen weet waar Ajax voor staat en wil staan. Als je als club even verslapt, word je ingehaald. Daarom is teamwork zo belangrijk."

Directeur voetbalzaken Marc Overmars is eveneens te spreken over de verlenging. Hij geeft aan dat de nu 62-jarige Veldmate enkele jaren geleden werd aangetrokken om de scouting van Ajax naar een hoger niveau te brengen.

"Wij zijn heel tevreden met de manier waarop hij daarmee aan de slag is gegaan. Er zijn goede stappen gezet en die lijn willen we doortrekken."

"Om de lange termijn te waarborgen, hebben we besloten hem nu al te vragen zich langer aan Ajax te binden. Dat is gelukt. Ik vind het mooi dat we de komende jaren verder kunnen samenwerken."