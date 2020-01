'Ajax denkt aan 'Canadese diamant' van twintig miljoen euro'

Jonathan David wordt weer eens in verband gebracht met een overstap naar Ajax.

De negentienjarige aanvaller van is vrijwel zeker bezig aan zijn laatste maanden in dienst van de Belgische club. De 'Canadese diamant', zoals de tiener vaak door de media in België wordt genoemd, wordt door veel buitenlandse clubs gevolgd.

en toonden afgelopen zomer reeds oriënterende interesse en zou eerder deze maand een formeel bod hebben uitgebracht. Met minder dan twintig miljoen euro voor het afkopen van het tot medio 2023 doorlopende contract neemt de clubleiding van AA Gent echter naar verluidt geen genoegen, ook al werd hij voor een schijntje aangetrokken.

Ook in Duitsland, waar collega-international Alphonse Davies bij actief is, is volop belangstelling.

"Ik ben er nog niet uit wat me het best zou liggen. Ik heb de kracht voor de Premier League, maar misschien is het beter om nog een tussenstap te zetten, waar ik kan werken aan mijn lichaam en ervaring kan opdoen", vertelt David in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik mag geen stappen overslaan. Waar ik ooit ook naartoe ga: het moet een club zijn waar ik kan spelen, zodat ik nog kan groeien."

David zag het levenslicht in New York, bracht een deel van zijn jeugd door op Haïti en verhuisde op zesjarige leeftijd naar Canada, het land waar hij inmiddels twaalf A-interlands voor heeft gespeeld. Opvallend: hij scoorde daarin elf keer. Ook in het tenue van AA Gent heeft hij uitstekende statistieken: 27 treffers in 52 duels in alle competities.