Ajax deelt 'beloning' uit: "Daarmee zegt de club ook: je doet het goed"

Noussair Mazraoui moet bij Ajax de laatste maanden concurreren met Sergiño Dest.

Waar de Marokkaanse rechtsback in 2018 zijn doorbraak beleefde bij de Amsterdammers, wist Dest in het huidige seizoen door te breken. Mazraoui erkent dat hij nu meer concurrentie ondervindt met de opkomst van de Amerikaans international.

"Ik heb mijn kans gegrepen toen Joël Veltman geblesseerd raakte en zo heeft Sergiño zijn kans gepakt toen ik wegviel. Dat ligt helemaal aan jezelf. Dat gevecht ben ik nog nooit uit de weg gegaan."

"Leuk is anders, maar soms moet je vechten in het leven", zegt de 22-jarige vleugelverdediger over de concurrentiestrijd in een interview met Life .

"Het is vechten of vluchten. Ik kies er altijd voor om te vechten. Dat hoort bij het voetbal: strijden voor je positie", vervolgt Mazraoui, die inmiddels een gewaardeerde kracht is bij de hoofdmacht van Ajax.

Waar de verdediger in het verleden vaak moest knokken voor zijn kansen bij de Amsterdammers, voelt hij nu veel vertrouwen van de club.

Dat Ajax afgelopen maart zijn contract met een jaar verlengde tot medio 2022 doet Mazraoui goed. "De laatste twee jaar heb ik mijn contract drie keer verlengd."

"Dat geeft vertrouwen. Daarmee zegt de club ook: je doet het goed. Anders word je niet beloond. Maar ik denk dat mijn snelle ontwikkeling de club toch ook wel een beetje heeft verrast."