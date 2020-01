'Ajax-deal Ryan Babel in stroomversnelling; witte rook op komst'

Ajax hoopt de komst van Ryan Babel snel wereldkundig te kunnen maken. Volgens het Algemeen Dagblad is witte rook in zicht.

Woensdag waren de Amsterdammers nog in gesprek met , maar er zit inmiddels schot in de zaak. Beide partijen zijn naar verluidt in hoofdlijnen akkoord over een verhuur van de aanvaller tot aan het einde van het lopende seizoen.

Babel staat derhalve voor een tweede terugkeer naar Amsterdam. Wanneer ook de details zijn afgerond in de onderhandelingen tussen de betrokken partijen, zal de Oranje-international zo spoedig mogelijk aansluiten bij de selectie van trainer Erik ten Hag.

Het is onbekend hoe lang al bezig is met de terugkeer van Babel. Door blessuregevallen kwam Erik ten Hag in de eerste seizoenshelft in de problemen. David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad ontbraken in belangrijke duels, waardoor de trainer weinig aanvallende opties had.

Woensdagavond meldde De Telegraaf dat de deal nog af zou kunnen ketsen vanwege een fiscale kwestie. "Deal is kennelijk vanwege Turkse en Nederlandse wetgeving gecompliceerd. Waarbij aangetekend dat Babel zelf bereid is (flink) in te leveren", zei clubwatcher Mike Verweij.

Winny Haatrecht, zaakwaarnemer van het Ajax-doelwit, wilde er niet te veel over loslaten. "Ryan is bereid om een deel van zijn salaris bij Galatasaray in te leveren. Als hij Galatasaray én Ajax daarmee kan helpen.