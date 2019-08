'Ajax concretiseert interesse in Braziliaans toptalent'

Antony zou wel eens de volgende Braziliaan in dienst bij Ajax kunnen worden, zo voorspelt de Braziliaanse journalist Paulo Freitas bij Ajax Showtime.

De negentienjarige aanvaller van São Paulo wordt vaker genoemd in het geruchtencircuit en volgens Freitas doet er momenteel een schepje bij om zijn jonge landgenoot vast te leggen.

De journalist stelt dat de Eredivisionist al een gesprek achter de rug heeft met Antony, die wel oren zou hebben naar een overstap naar de Johan Cruijff ArenA.

De jongeling ligt nog tot medio 2024 vast bij de Braziliaanse topclub en is bepaald niet goedkoop, geeft de door Ajax Showtime als 'doorgaans goed geïnformeerd' bestempelde Freitas aan.

Hij moet circa dertig miljoen euro kosten, waardoor er sprake zou zijn van een clubrecord bij Ajax. São Paulo wil het talent eigenlijk niet kwijt, maar zou bij een dergelijke som toch akkoord gaan.

Bij Ajax zou hij dan moeten concurreren met onder meer Quincy Promes, David Neres en Hakim Ziyech, met wie de club bezig is om zijn contract open te breken zodat hij langer in Amsterdam blijft.

Op het eerste oog lijkt Antony dus niet direct nodig, maar volgens Freitas wil Ajax toch nu al toeslaan om hem een gewenningsperiode te gunnen, zoals Neres die bij zijn overstap ook kreeg.

Bij de contractverlenging van de Braziliaan is bovendien afgesproken dat Ajax zich in de toekomst soepel opstelt bij een transfer, waardoor de aanvaller bezig lijkt aan zijn laatste seizoen in de .

Antony zou hem dan volgend seizoen op kunnen volgen, mits de clubs tot een akkoord komen.