Ajax breidt samenwerking uit: "Duidelijk dat we op hoog niveau werken"

Ajax en Guangzhou R&F FC hebben donderdag een overeenkomst ondertekend om de samenwerking te intensiveren.

Dat meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. stuurt drie extra stafleden naar de Chinese club, terwijl er momenteel al acht stafleden vanuit Nederland werkzaam zijn in de jeugdopleiding van Guangzhou. Algemeen directeur Edwin van der Sar was namens Ajax aanwezig bij de plichtplegingen.

"We zijn blij en trots op de uitbreiding van dit partnership", zo reageert Van der Sar. "Het toont de tevredenheid en het vertrouwen van onze Chinese partner, en het is duidelijk dat we ons werk op hoog niveau doen. We zijn dankbaar voor een eerbare partner als Guangzhou R&F." Van der Sar verrichtte woensdag de opening van het Edwin van der Stadium op het jeugdcomplex van Guangzhou.

Lees beneden verder

Nicky Wong, vice-president van Guangzhou, deelt het enthousiasme van Van der Sar. "We hebben veel waardering voor de toewijding en inspiratie die de stafleden van Ajax hebben getoond sinds we onze samenwerking zijn begonnen. Iedereen is getuige geweest van de verbeteringen in onze jeugdopleiding in de afgelopen twee jaar. Dit bevestigt dat onze keuze de juiste is geweest en we zijn blij dat deze samenwerking nog dieper en breder zal worden."

Ajax sloot bijna twee jaar geleden een vijfjarige overeenkomst af met Guangzhou, met de intentie om de samenwerking na vijf jaar grondig te evalueren. "De jeugdopleiding is voor Ajax al decennia lang ontzettend belangrijk in alles wat wij doen. Dat we nu onze kennis kunnen delen in deze samenwerking met Guangzhou R&F is goed voor beide clubs."

Ajax ging vorige week ook in zee met ESPN als mediapartner in de Verenigde Staten. De Amerikaanse zender mag naast het uitzenden van -wedstrijden voortaan ook 'Ajax-content buiten wedstrijden om distribueren'.