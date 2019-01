Ajax breekt na anderhalf jaar al met jonge rechtsbuiten

Szabolcs Schön is niet langer Ajacied. De 18-jarige rechtsbuiten heeft zijn contract in Amsterdam laten ontbinden.

De verbintenis van de Hongaar liep op De Toekomst nog tot de zomer van 2019 door. Ajax nam Schön in de winter van 2017 over van Honvéd Budapest. "We hebben de juiste aanbieding ontvangen en we wensen de speler veel succes in zijn verdere carrière", vertelde voorzitter George Hemingway destijds aan Digi Sport .



De international van Hongarije Onder-19 liep eerder stage bij Chelsea en Vitória Guimarães en was ook in beeld bij Stoke City, maar koos dus voor Ajax. Hij kwam samen met landgenoot Olivér Horváth binnen bij Ajax, maar hij wist weinig indruk te maken.



Schön maakte in september in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Helmond Sport (2-0) zijn debuut in het betaald voetbal en verder dan dat kwam hij niet. Schön, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, speelde zijn wedstrijden voornamelijk voor de Onder-19 van Ajax. Overigens speelt Horváth sinds afgelopen zomer voor PSV.