Ajax breekt met tendens: "Dat kan dus nog steeds slagen in Europa"

De prestaties van Ajax in de Champions League dienen als voorbeeld voor andere kleine clubs in Europa, stelt Martin Olsen.

De voormalig trainer van de Amsterdammers heeft genoten van het spel van de ploeg van Erik ten Hag tegen (1-4). Volgens de Deen toont aan dat je ook met minder geld kan presteren in Europees verband.



"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik de zege van Ajax tegen Real had voorspeld", zegt Olsen in een interview met SportMagazine. "Niet zozeer het resultaat, maar vooral de manier waarop was prachtig tegen Real Madrid. Ajax domineerde. Het is de mooiste manier van voetballen, maar ook de moeilijkste. Iedereen kan verdedigen, maar spelen zoals Ajax is erg complex."



"Het vereist duidelijkheid, durf en geduld", vervolgt Olsen, die stelt dat de overwinning van Ajax voor veel clubs als inspiratie kan dienen. "Het goede nieuws is dat, in een tijd waarin geld de bepalende factor lijkt te zijn, een club uit een klein maar visionair land dus nog steeds kan slagen", aldus de Deen, die aangeeft dat vasthouden aan je filosofie uiteindelijk wordt beloond.



"Ajax neemt alleen trainers en spelers aan die kunnen brengen wat de club van hen vraagt. Ik heb nooit bij Ajax gespeeld, maar de manier van spelen past bij mijn visie van het voetbal", aldus Olsen, die de spelers van Ajax prijst. "Het vergt moed om zo te spelen tegen Real, maar ook kwaliteiten. Die jongens die Real verslaan, zijn gewoon allemaal in staat om goed te voetballen."