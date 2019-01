Ajax blijft PSV en Feyenoord op sociale media mijlenver voor

Ajax is verreweg de populairste club in Nederland op sociale media, zo blijkt uit een onderzoek van RESULT Sports.

De Amsterdammers hebben op onder andere Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en andere kanalen de meeste volgers van alle clubs uit de Eredivisie. Wereldwijd levert Ajax dat een 51e plek op, terwijl PSV en Feyenoord een stuk lager op de ranglijst staan.



Ajax heeft op sociale media ruim 5,8 miljoen volgers en valt hierdoor wereldwijd net buiten de top vijftig. Chapecoense (5,84 miljoen) en Everton (5,89 miljoen) blijven de club uit Amsterdam nipt voor. PSV is volgens het onderzoek online de tweede club van Nederland met 1,85 miljoen volgers en Feyenoord de derde club met 1,49 miljoen volgers. Wereldwijd levert dit PSV een 131e plek op, terwijl Feyenoord terug is te vinden op de 156e positie.



Facebook levert Ajax de meeste volgers op. De Amsterdammers hebben meer dan 2,5 miljoen fans op Facebook, tegenover ruim 846.000 voor PSV en ruim 621.000 voor Feyenoord. Dat Ajax een grote voorsprong heeft op de concurrenten uit de Eredivisie, heeft ook te maken met het feit dat de club actief is op SinaWeibo, wat het populairste sociale platform is in China. Hierdoor hebben de Amsterdammers nog eens ruim 872.000 volgers extra. PSV en Feyenoord zijn niet actief op de Chinese markt.



Hoewel Ajax in Nederland met afstand de grootste speler is op social media, zijn de cijfers slechts een schijntje ten opzichte van de top vijf. Real Madrid voert de lijst aan met bijna 243 miljoen online volgers. De Koninklijke wordt gevolgd door Barcelona (240 miljoen), Manchester United (137 miljoen), Chelsea (90 miljoen) en Bayern München (79 miljoen).