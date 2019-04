"Ajax bewijst dat er een tegengif is voor de miljoenen uit Parijs en Manchester"

Kicker gaat dinsdagochtend uitgebreid in op de 'feel-good story van dit Champions League-seizoen', ofwel het succesverhaal van Ajax.

De Amsterdammers spelen dinsdagavond in Noord-Londen de eerste halve finale tegen . Ook in Duitsland kijkt men uit naar deze clash.



"Het is jammer dat dit over een aantal weken verwoest wordt", zo schrijft Kicker. "Dit team, dat half zo duur was als Cristiano Ronaldo, staat voor het eerst in 23 jaar in de halve finale van de en is plotseling de favoriet tegen Tottenham Hotspur. Dit team van heeft een goed en speciaal verhaal. Over een speler die 3,95 euro minder kostte dan een tandenborstel in de fanshop", zo wordt verwezen naar Frenkie de Jong, die voor één euro werd overgenomen van .



"Een verhaal over jongens die als kind al onder een Ajax-dekbed sliepen (Matthijs de Ligt en Donny van de Beek) en iemand die dom achterliet (Dusan Tadic). Voor het eerst in de historie reikte een ploeg vanuit de tweede voorronde tot de halve finale van de Champions League", zo valt er te lezen. "Dat het geen verrassing was dat Ajax overleefde tegen , zegt genoeg. werd in het Santiago Bernabéu overlopen. Ajax speelde een kat-en-muis-spel met twee favorieten voor de winst van de Champions League en dat was verfrissend."



"In de tijd dat de Duitse vice-kampioen tien goals moest incasseren ondanks dat men met elf man verdedigde, bewijst Ajax dat er een tegengif is voor de miljoenen uit Parijs en Manchester: voetbal", zo verwijst Kicker naar , dat door een dubbele nederlaag (2-3 en 7-0) werd uitgeschakeld door . "Waarom zou Antoine Griezmann na de uitschakeling van Juventus anders tweeten: 'Football, bravo'. Ten Hag heeft van Ajax weer een team gemaakt. Ze hebben nu geen andere keuze dan ervan te genieten, want dit zal niet lang meer duren. De Jong is al verkocht, De Ligt zal hem waarschijnlijk volgen en er staan meer deuren open."