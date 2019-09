Ajax bevestigt uitgaande transfer én optie tot koop

Lisandro Magallán is op huurbasis vertrokken bij Ajax.

De Amsterdamse club meldt via de officiële kanalen dat de Argentijnse verdediger zijn loopbaan gaat vervolgen bij het Spaanse Deportivo Alavés. De stopper sloot zich een half jaar geleden nog aan bij de Amsterdammers, maar Magallán kon nimmer een onuitwisbare indruk maken op Erik ten Hag en de technische staf.

In de huurovereenkomst is een optie tot koop bedongen.

Lees beneden verder

nam de verdediger in januari voor circa negen miljoen euro over van . De stopper werd gehaald voor het centrum van de defensie, maar wist nimmer te imponeren. Magallán, die nog tot medio 2023 vastligt in Amsterdam, debuteerde voor Ajax in de 6-2 nederlaag tegen en heeft tot op heden zes wedstrijden gespeeld voor de Amsterdammers.

Inmiddels moet Magallán meerdere spelers voor zich dulden in de pikorde bij Ajax. Ten Hag geeft momenteel de voorkeur aan onder anderen Joël Veltman, Edson Alvarez en Perr Schuurs.

'Ajax zet nog geen definitieve streep door zijn speler en hoopt Magallán na één jaar ervaring in Spanje weer in Amsterdam te verwelkomen', aldus De Telegraaf eerder.