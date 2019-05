Ajax bevestigt promotie: "Een fantastische vervolgstap"

Ajax heeft het contract met Michael Reiziger verlengd tot medio 2021, zo communiceert de Amsterdamse club dinsdag via de officiële kanalen.

De oud-verdediger was de afgelopen twee seizoenen de eindverantwoordelijke bij Jong en veroverde in zijn eerste jaar gelijk de titel in de . Reiziger fungeert met ingang van volgend seizoen als rechterhand van Erik ten Hag bij het eerste elftal.

"Dit is een fantastische vervolgstap in mijn carrière bij de mooiste en grootste club van Nederland. Ik kijk dan ook enorm uit naar het nieuwe seizoen, de samenwerking met Erik ten Hag en de overige stafleden", stelt de nieuwe assistent-trainer van de hoofdmacht van Ajax dinsdag in een eerste reactie op de clubsite. Reiziger begon zijn loopbaan als speler bij de Amsterdammers en veroverde in 1995 de .



De voormalig vleugelverdediger volgt het voorbeeld van Richard Witschge, die onlangs zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis met Ajax zette. De oud-middenvelder, die anderhalf jaar geleden werd toegevoegd aan de technische staf, heeft nu een doorlopend contract tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Reiziger vult in de technische staf van Ajax de plaats op van Alfred Schreuder, die bij TSG 1899 aan de slag gaat als hoofdtrainer.