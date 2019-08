Ajax bevestigt deal met Chelsea en bedingt optie tot koop

Ajax en Chelsea hebben een akkoord bereikt over de huur van Juan Familia-Castillo, zo bevestigen de Amsterdammers vrijdag via de officiële kanalen.

De linkspoot maakt het seizoen af in Amsterdam en wordt daarna mogelijk definitief aangetrokken. heeft namelijk een optie tot koop opgenomen in de deal, zo laat de club weten. De negentienjarige linksback annex buitenspeler sluit aan bij de selectie van Jong Ajax.

De Telegraaf kwam vrijdagochtend met het bericht dat de huurdeal tussen Ajax en bijna in kannen en kruiken was en de ochtendkrant repte zelfs over 'een buitenkansje' voor de kampioen uit Amsterdam. Familia-Castillo doorstond donderdag de medische keuring zonder problemen, waarna de overgang naar Ajax in een stroomversnelling raakte.

Familia-Castillo keert bij Ajax terug op bekend terrein, want de huurling speelde tussen 2009 en 2016 in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club. Chelsea plukte hem drie jaar geleden weg bij Ajax, dat ook Daishawn Redan destijds naar the Blues zag vertrekken. Laatstgenoemde speler maakte deze zomer de overstap naar .

Voor Familia-Castillo was speeltijd in de hoofdmacht van Chelsea niet weggelegd, maar de jongeling had dat nooit als primair doel voor ogen toen hij drie seizoenen geleden richting Londen toog.

"Ik heb naar mijn vader geluisterd. Hij zei dat ik moest kijken waar ik me in de komende drie jaar tijd het beste kon ontwikkelen", zo zei hij destijds tegenover FOX Sports .