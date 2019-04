Ajax betaalt vier miljoen euro: "Zijn ouders snappen waar het om gaat"

Kik Pierie moet de tweede aanwinst van Ajax worden voor komend seizoen, na Razvan Marin van Standard Luik.

De achttienjarige verdediger van sc was donderdag in Amsterdam om de laatste details rond de overgang te bespreken. Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf betaalt een bedrag van minimaal vier miljoen euro voor Pierie, die de Friezen aan de hand van bepaalde sportieve doelstellingen iets extra's kan opleveren.

Pierie onderging volgens het dagblad al een medische keuring. De verdediger zal, als alle details op papier zijn gezet, een contract voor vijf seizoenen ondertekenen. Mogelijk wordt op korte termijn ook de derde aanwinst voor komend seizoen gepresenteerd. Ajax is nog altijd geïnteresseerd in de negentienjarige doelman Kjell Scherpen van .



Foppe de Haan juicht de overstap van Pierie naar Ajax toe, al weet hij niet of hij al 'het absolute niveau' heeft. "Maar hij is een slimme jongen, een goede prof en hij durft", vertelt de trainer in ruste. "Opbouwend is Kik echt goed. Hij heeft een prima inspeelbal en weet zich ook raad in de kleine ruimte. In verdedigend opzicht moet hij nog wel wat leren, maar hij heeft een hoop potentie."



Pierie debuteerde in mei 2017 in het eerste elftal van sc Heerenveen en heeft inmiddels 61 duels op zijn naam staan. Volgens De Haan komt de in Boston geboren verdediger uit 'een hartstikkene goed nest'. 'Zijn vader is chirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden. En allebei zijn ouders zijn tophockeyers geweest. Die snappen wel waar het om gaat. Dat is prima. Zelf zit Kik op atheneum of gymnasium of zo."



De Haan is benieuwd of Pierie zich meteen al in zijn beginmaanden bij Ajax kan laten zien, nu het niveau van de selectie van Erik ten Hag stijgende is. "Ruud van Nistelrooij deed dat in elk geval wel. Hij ging van naar SC Heerenveen en vervolgens naar , en . Het leek alsof het geen moeite kostte en dat zijn de echte toppers. Dat doet Frenkie de Jong straks bij ook. Dat kan ik je garanderen."