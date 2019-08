Ajax betaalt São Paulo voor volledige transferrechten Neres

Ajax is volledig eigenaar van de transferrechten van David Neres. De club heeft de laatste twintig procent overgekocht van São Paulo.

De Amsterdammers kochten de Braziliaan in 2017 van de Zuid-Amerikaanse grootmacht en er werd afgesproken dat São Paulo twintig procent van een toekomstige transfer zou krijgen.

Die regeling heeft nu afgekocht met een directe betaling van bijna negen miljoen euro, zo kan Goal bevestigen. Ajax heeft nu honderd procent van de verkooprechten in handen.

Daarmee komt het totaalbedrag wat de Braziliaanse club voor haar jeugdspeler ontvangen heeft op zo'n 21 miljoen euro, aangezien er in 2017 al twaalf miljoen euro werd betaald voor zijn overstap naar de Johan Cruijff ArenA.

Goal kan verder bevestigen dat Ajax in de markt is voor Antony, een negentienjarige vleugelaanvaller van São Paulo. De gesprekken over een overname zijn opgestart om te kijken of een transfer reëel is.

Ajax heeft in principe al voldoende buitenspelers, maar wil hem de tijd gunnen om rustig te wennen aan een nieuwe omgeving en speelstijl. Hij zou dan per volgende zomer basisspeler kunnen worden als Neres of Hakim Ziyech vertrekt.

Bij een eventuele transfer moet ongeveer dertig miljoen euro op tafel komen, tenzij er weer een regeling wordt getroffen over de procentuele verdeling van een volgende transfer.

De Nederlandse transfermarkt sluit op 2 september 23.59 uur.