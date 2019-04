Ajax betaalt miljoenen aan sc Heerenveen en haalt Kik Pierie

Kik Pierie maakt deze zomer de overstap van sc Heerenveen naar Ajax.

Laatstgenoemde club meldt via de officiele kanalen dat de achttienjarige verdediger tot medio 2024 gaat tekenen in de Johan Cruijff ArenA. betaalt minimaal vier miljoen euro voor Pierie, die afgelopen donderdag in Amsterdam was om de transfer af te ronden.

De stopper debuteerde in mei 2017 in het eerste elftal van sc en heeft inmiddels meer dan zestig wedstrijden op zijn naam staan, waarbij hij twee keer wist te scoren en vijf keer een medespeler in stelling wist te brengen. De in Boston geboren verdediger lag nog tot de zomer van 2020 vast bij de Friese club, maar Ajax heeft dus besloten dit contract af te kopen.



De jeugdinternational geldt als een grote belofte voor de toekomst, aangezien hij al veel duels in de heeft gespeeld. Mogelijk speelt Ajax met de komst van Pierie in op het vertrek van Matthijs de Ligt, die hevig in verband wordt gebracht met diverse Europese topclubs. Momenteel worden en nadrukkelijk gelinkt met de negentienjarige Oranje-international.



Lees beneden verder

Ajax is druk bezig om de selectie voor volgend seizoen in kaart te brengen. Eerder maakte de Amsterdamse club al melding van de komst van Razvan Marin. De 22-jarige middenvelder komt voor 12,5 miljoen euro over van en tekent tot medio 2024. Daarnaast is de club van trainer Erik ten Hag bezig met een transfer inzake Kjell Scherpen, de negentienjarige doelman van .