Ajax betaalt meer dan andere clubs: "Die prijs is een recent voorbeeld"

Ajax kreeg dit jaar al 250 miljoen euro aan extra inkomsten binnen.

Het succes in de en de uitgaande transfers van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt was de hoofdmoot. De financiële voorsprong op de rest van de clubs in de wordt dan ook steeds groter, maar in de optiek van Marc Overmars is het economische succes van juist een zegen voor het hele Nederlandse voetbal.

"Je hoort steeds: Ajax is zo machtig en krachtig en neemt jeugdspelers over van andere clubs, iets wat die clubs zelf ook weer doen. Maar ik denk dat het Nederlandse voetbal heel blij moet zijn met een Ajax", vertelt de directeur voetbalzaken van Ajax donderdag in gesprek met De Telegraaf . Overmars stelt dat er genoeg voorbeelden zijn van hoe Ajax andere clubs laat meedelen. "Het druppelt van ons naar beneden."



Overmars wijst op de samenwerking op jeugdgebied met Sparta en het feit dat en meedelen in de transfer van De Jong. "Ik weet ook wel dat als ik me bij sc meld voor een speler, ik meer betaal dan een andere club. De prijs die we voor Kik Pierie betaald hebben, is daar een recent voorbeeld van", verzekert de sportbestuurder van Ajax. "Maar toch hebben wij die betaald."



"De gedachte erachter is ook: hup doorgaan, zij kunnen van dat geld weer goede dingen doen en als we het netjes doen, dan doen ze een volgende keer ook weer graag zaken." Volgens Overmars kan een financiële buffer zomaar verdampen, ook al heeft een club 150 miljoen euro tot zijn beschikking. "Dan zullen mensen zeggen: hoe kan dat dan? Je hoeft maar een paar verkeerde keuzes te maken. Daar moet je continu scherp op zijn. Er zullen soms ongelukkige keuzes tussen zitten, maar de balans moet positief blijven."