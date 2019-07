'Ajax betaalt door 'kostbaar foutje' zes miljoen euro meer voor Álvarez'

Edson Álvarez is de voornaamste kandidaat om de Matthijs de Ligt op te volgen bij Ajax.

De Telegraaf meldt dat de Amsterdammers geen problemen hebben met zijn gelimiteerde transfersom van vijftien miljoen euro, terwijl de persoonlijke eisen van de verdediger van Club América geen obstakel moeten vormen. De krant schrijft dat eerder een 'kostbaar foutje' maakte met Álvarez.

De 22-voudig Mexicaans international was namelijk een halfjaar geleden ook in beeld bij Ajax, maar destijds kozen de Amsterdammers voor Lisandro Magallán. De Argentijnse verdediger, overgenomen van , maakt in de hoofdstad nog niet al teveel indruk. Álvarez had zes maanden geleden voor een bedrag van negen miljoen naar Nederland gehaald kunnen worden, maar Ajax zal nu dieper in de buidel moeten tasten. De gelimiteerde transfersom van Álvarez bij Club América zou nu vijftien miljoen bedragen.



was ook lang in de race, maar de huidige transfersom voor Álvarez is volgens Daniel Reyes te hoog voor de Eindhovenaren. "De belangstelling van Ajax is niet nieuw, ze waren twee jaar geleden al in Mexico om hem te bekijken. Jan Vennegoor of Hesselink, hoofdscout van PSV, heeft hem ook aan het werk gezien. Maar misschien is hij te duur voor PSV", zegt de journalist van het Mexicaanse Marca Claro in gesprek met FOX Sports . Hij stelt dat Álvarez momenteel met Wolverhamtpon Wanderers en Ajax twee concrete opties heeft.



"Hij wil liever naar Nederland. Ajax heeft een fantastisch -seizoen gehad, dat zorgt voor aantrekkingskracht. Daarnaast kunnen zij meer dan dertien miljoen betalen", stelt Reyes. "Club América heeft het geld niet nodig, dus ze zullen hem niet voor niets verkopen. Met Diego Lainez ging dat hetzelfde, Club América wil geen spelers verkopen. Het is moeilijk met hen te onderhandelen. Maar Álvarez wil graag nu naar Europa."