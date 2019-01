'Ajax bereikt akkoord met werkgever Lainez, speler is nu aan zet'

Ajax heeft overeenstemming bereikt over de transfersom van Diego Lainez, zo meldt De Telegraaf donderdagmiddag. Toch is er nog geen zekerheid.

Het dagblad heeft opgevangen dat Real Betis een alles-of-niets-poging gaat wagen om de Mexicaanse dribbelaar uit handen van Ajax te houden. De Spanjaarden zouden ook bereid zijn aan de vraagprijs te voldoen en men legt naar verluidt een bliksembezoek af aan Mexico om de achttienjarige zo nog op andere gedachten te brengen. Eerder sprak de international uit het liefst naar Ajax te gaan.

Lainez zou de Amsterdammers als ideale springplank richting de Europese top zien en ook het spel zou hem beter liggen dan dat van Betis. Hij moet nu een keuze maken tussen de Spaanse zon en het direct kunnen spreken van de voertaal of het sportieve plaatje wat hij bij Ajax krijgt voorgeschoteld. In de Johan Cruijff ArenA is hij verzekerd van minimaal één ronde in de Champions League en de ploeg strijdt mee om de landstitel, hetgeen bij Betis onmogelijk is.

Het is niet bekend voor welk bedrag Ajax en Club América de hand hebben geschud. Mexicaanse media repten eerder al over een bedrag van vijftien miljoen, inclusief doorverkooppercentage. De Telegraaf hield het al die tijd op elf miljoen euro en noemt nu geen bedrag. Betis hoopt zijn keuze te beïnvloeden door Andrès Guardado in te zetten. De voormalig PSV'er is recordinternational van Mexico en moet zijn landgenoot ervan overtuigen dat een vroege stap naar Spanje voor hem kan werken, net zoals het begin deze eeuw voor Guardado gunstig heeft uitgepakt.

Als Lainez voor Ajax kiest, lijkt men David Neres uit te zwaaien. De Telegraaf meldde donderdagochtend al dat de Chinese club Guangzhou Evergrande het bod heeft verhoogd tot 43 miljoen euro. Dat heeft de club nu in beraad en kan mogelijk worden geaccepteerd als men de gelederen kan versterken met Lainez, die goed genoeg wordt geacht om zijn plek in de selectie direct volwaardig over te nemen.