Ajax benaderde 'tientallen' jeugdspelers van AZ: "Het is vervelend"

De jeugdopleiding van AZ behoort tot de beste van Nederland en Ajax probeert geregeld jonge talenten weg te kapen uit de academie van de Alkmaarders.

Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleidingen in Alkmaar, baalt dat de afgelopen jaren 'tientallen talenten' zijn benaderd voor een overstap. "Het is vervelend. Clubs met hogere budgetten proberen nog steeds talenten van ons binnen te halen. Op zich is dat een compliment voor de opleiding. Het mooie is dat het overgrote deel gewoon bij AZ blijft. Dat is een nóg beter teken", zegt Brandenburg in gesprek met Voetbal International . Hij stelt dat de academie van AZ inhoudelijk tot de beste jeugdopleidingen van Nederland behoort.



"Daarnaast is hier de kans op doorstroming naar het profvoetbal het grootst. Vorig jaar hebben eigen opgeleide spelers 41,1 procent van alle speelminuten meegedaan in het eerste elftal. Wij staan hiermee boven alle andere Eredivisie-clubs", gaat de hoofd jeugdopleidingen van AZ verder. Een aantal clubs heeft inmiddels afgesproken om niet langer elkaars spelers weg te halen. "Dat zou over anderhalf jaar moeten ingaan."



"Ik zou het toejuichen als de beste opleidingen van elkaars talenten afblijven. Dan hebben we het over de zes clubs met een internationale opleidingsstatus van de KNVB: AZ, Ajax, Feyenoord, PSV, Vitesse en FC Utrecht. We moeten voorkomen dat de markt kapot gaat. Als clubs met het grootste budget hun jeugdploegen bij elkaar gaan kopen, gaat de weerstand omlaag. Dat is voor niemand goed", concludeert Brandenburg.