Ajax-belofte wijst voorbeeld aan: "Hij kijkt drie passes vooruit, niet normaal"

Voor Perr Schuurs was de overgang van Fortuna Sittard naar Ajax vorig jaar groot.

De negentienjarige verdediger zag zowel op persoonlijk als professioneel vlak veel veranderen, maar heeft het naar zijn zin in Amsterdam, zo vertelt hij aan Andy van der Meyde in het programma Bij Andy in de auto op FOX Sports.

"Het is heel anders", zegt Schuurs. "Bij Fortuna konden we in de jeugd vaak niet eens trainen, hadden we geen ballen. Ik had een eigen pompje mee om ballen op te pompen. Bij het eerste was het wel beter, maar als je het vergelijkt met zijn de faciliteiten heel anders. Bij Ajax is alles wereldtop, bij Fortuna was dat niet altijd het geval."

Ook op persoonlijk vlak veranderde het nodige voor de Limburger. "Ik woonde eerst bij mijn ouders, in een klein dorpje. Nu woon ik met mijn vriendin samen in Amsterdam. Mijn ouders deden alles voor mij. Het afwassen, mijn bordje naar de keuken brengen. Nu moet ik toch alles zelf doen. Ik heb wel veel aan mijn vriendin, dat is wel beter."

Vorig seizoen speelde Schuurs bijna uitsluitend bij Jong Ajax, maar dat zag hij niet als een straf. "Qua fysiek, snelheid en kracht ben ik beter geworden. Ik speelde mijn wedstrijden vorig seizoen bij Jong, omdat ik voor het eerste nog niet goed genoeg was. Vorig seizoen speelden ze en Matthijs (de Ligt, red.) en Daley (Blind, red.) haalde je niet zomaar uit elkaar. Daarom speelde ik mijn wedstrijden bij Jong en dat had ik wel nodig.'

Schuurs, die dit seizoen tot nu toe vier -wedstrijden speelde, ziet Blind als een belangrijk voorbeeld. "Hij is zo slim, niet normaal. Drie passes van tevoren weet hij al waar de bal gaat komen. Hij heeft écht kwaliteit. Je ziet hoe ver je kunt komen zonder dat je echt snelheid nodig hebt."