"Ajax bekijkt hem vrijwel elke week, hij is Kik Pierie dik voorbij"

Sven Botman maakte dit weekend tegen PSV een goede indruk en dat is ook Henk Spaan niet ontgaan.

De verdediger van sc , dit seizoen gehuurd van , is een vaste kracht bij de Friese club en ontwikkelt zich sterk. Spaan stelt in zijn column voor Het Parool dat Botman in de toekomst een rol kan spelen bij de Amsterdammers.

"Botman is een voetballer over wie de mensen twisten. Dat was drie jaar geleden al zo tijdens de Future Cup toen hij in de laatste groepswedstrijd op de bank begon en als invaller Ajax naar de halve finale kopte. Een jaar later herhaalde hij het wapenfeit."

"Desondanks selecteerde Kees van Wonderen hem niet voor Onder-17. Vreemd voor een trainer met voetbalverstand."

Spaan omschrijft Botman als 'een lange slungel, veel sneller dan je denkt en met veel meer finesse in zijn linkervoet dan op het eerste gezicht waarneembaar'.

Volgens de columnist demonstreerde Botman tegen zijn handelsmerk: een beslissende kopbal in de laatste minuut. "Alleen haalde Unnerstall de beslissende kopbal onder de lat vandaan."

"Botman is nog steeds pas negentien jaar. Ajax bekijkt hem vrijwel elke week. Ik hoop dat ze hem in januari terughalen. Hij is Kik Pierie dik voorbij", aldus Spaan.

Botman erkende onlangs dat Ajax zijn ontwikkeling volgt. "Ik weet wel dat Ajax me in de gaten houdt. We zullen zien hoe het aan het einde van het seizoen loopt. Ik kan het nu nog niet vertellen, dat is te vroeg. Af en toe hoor je wat, maar het is niet wekelijks."