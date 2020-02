Ajax behaalt 'kunststukje' ondanks mislukken Cape Town-constructie

Zaterdag meldden verschillende Braziliaanse en Nederlandse media dat Ajax Antony zo goed als binnen heeft.

De negentienjarige aanvaller komt over van het São Paulo en wordt in de Johan Cruijff ArenA gezien als de opvolger van de naar vertrekkende Hakim Ziyech.

De Telegraaf schrijft maandagochtend dat het binnenhalen van Antony in de makelaarswereld, vanwege de forse concurrentie, als een 'kunststukje' van de Amsterdammers wordt beschouwd.

Antony stond namelijk ook in de belangstelling van onder meer . vreesde daarom voor eenzelfde scenario als bij Richarlison, die tweeënhalf jaar geleden zo goed als binnen leek, maar uiteindelijk koos voor het Engelse .

Directeur voetbalzaken Marc Overmars probeerde Antony daarom in eerste instantie op een 'creatieve'' manier binnen te halen.

Aangezien non-EU-spelers pas na hun achttiende mogen worden vastgelegd, speelden de Amsterdammers eerder al met het idee om hem onder te brengen bij satellietclub Ajax Cape Town.

Dit bleek uiteindelijk niet mogelijk vanwege de reglementen. Ajax is er desondanks nu toch in geslaagd om Antony, die over een week zijn twintigste verjaardag viert, binnen te hengelen.

De koploper van de maakt volgens de ochtendkrant in eerste instantie een vaste transfersom van vijftien miljoen euro over. Dit bedrag kan door bonussen, die samenhangen met plaatsing voor de , oplopen met zes of zeven miljoen.

Ook krijgt São Paulo ruim zes miljoen voor de twintig procent van de transferrechten voor David Neres die de Braziliaanse club nog in handen heeft. Dit bedrag wordt waarschijnlijk losgekoppeld van de rest van de deal.

Antony wordt op korte termijn in Nederland verwacht voor een medische keuring en de ondertekening van zijn vijfjarige contract. Tot hij dit contract getekend heeft, zal hij niet meer in actie komen namens São Paulo.

Zaakwaarnemer en voormalig doelman Peter Gerards speelde een grote rol in de komst van Antony, zo vertelt hij aan De Telegraaf: "Ik krijg soms een profiel van Ajax welk soort spelers de club precies zoekt. Zo heb ik een rol gespeeld in de komst van Davinson Sánchez en Lisandro Martínez."

"En wat Antony betreft: destijds en ook nu was Ajax op zoek naar een zeer technische, snelle en vaardige buitenspeler, die goed overzicht heeft en sterk is in één-tegen-één-situaties en het positiespel."

"Hij heeft daarnaast het vermogen om écht vanaf de zijkant te spelen en dan naar binnen te komen." Gerards denkt dat Ajax een grote slag heeft geslagen: "Ik denk dat Overmars na Neres - en in feite ook Richarlison - weer een parel heeft binnengehaald."