Ajax begint met Frenkie de Jong aan return tegen Juventus

begint dinsdagavond in de return tegen in de kwartfinales van de met Frenkie de Jong in de basis, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De middenvelder sukkelde de laatste dagen met hamstringklachten, maar is toch fit genoeg om te starten. De geschorste Nicolás Tagliafico wordt achterin vervangen door Noussair Mazraoui, die juist terugkeert van een schorsing.

De Jong viel afgelopen zaterdag in het competitieduel van Ajax met (6-2 overwinning) na 28 minuten voetballen geblesseerd uit, waarna de middenvelder naar de hamstring greep. Trainer Erik ten Hag kon maandag op de persconferentie nog niet bevestigen dat De Jong zou starten, maar de Oranje-international is dus toch fit genoeg verklaard. Hij zal, net als in de heenwedstrijd, het middenveld vormen met Lasse Schöne en Donny van de Beek.



Ajax heeft dinsdagavond in Turijn een overwinning of een doelpuntrijke remise nodig om door te stoten, nadat de heenwedstrijd in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Juventus nam in de Johan Cruijff ArenA de leiding door een doelpunt aan het einde van de eerste helft van Cristiano Ronaldo, maar via David Neres kwam Ajax kort na de onderbreking toch nog langszij.