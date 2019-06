Ajax begint met defensieve miljoenenaankopen aan eerste wedstrijd

Lisandro Martínez en Kik Pierie staan voor hun eerste optreden in het shirt van Ajax.

De kampioen uit Amsterdam begint om 19.00 uur aan de oefenwedstrijd tegen Quick '20 en de twee verdedigers krijgen van Erik ten Hag een basisplaats toebedeeld. Pierie begint in het hart van de verdediging naast Lisandro Magallán, terwijl Martínez de linksbackpositie voor zijn rekening neemt.

nam Martínez voor ongeveer zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia. De Zuid-Amerikaanse verdediger tekende een vierjarig contract in Amsterdam, met de optie op een vijfde seizoen. Pierie zette zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis in de Johan Cruijff ArenA. Voor de negentienjarige verdediger werd vijf miljoen euro neergelegd.



Opstelling Ajax: Kotarski; Dest, Magallán, Pierie, Martínez; Ekkelenkamp, Cerny, Gravenberch; Huntelaar, Lang, Labyad.