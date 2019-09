Ajax begint in stijl aan groepsfase van de Champions League

Ajax is uitstekend aan de groepsfase van de Champions League begonnen.

De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 te sterk voor OSC, door doelpunten van Quincy Promes, Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico. Door de ruime zege op de Fransen is voorlopig koploper in Groep H van het miljardenbal, waarin verder en de tegenstanders zijn.

Erik ten Hag koos tegen Lille OSC andermaal voor Edson Álvarez en Lisandro Martínez als controlerende middenvelders, terwijl Quincy Promes als aanvallende middenvelder speelde. De Amsterdammers begonnen sterk en dominant aan het treffen met de huidige nummer vijf van de . De eerste mogelijkheden waren voor Promes en Neres, alvorens Hakim Ziyech het aluminium wist te raken. De Marokkaans international, die als vleugelaanvaller speelde, was twee verdedigers van Lille te slim af en knalde van dichtbij op de paal. Vier minuten later was het vervolgens wel raak voor de thuisploeg.



Een voorzet van Nicolás Tagliafico bereikte in eerste instantie nog niemand voor het doel, waarna David Neres aan de bal kwam. De Braziliaanse aanvaller leverde het leer af bij Promes, die met het hoofd het eerste doelpunt van Ajax in het hoofdtoernooi van de tegen de touwen werkte. De thuisploeg bleef vervolgens het initiatief houden, terwijl Lille met name dreigend was vanuit de omschakeling met het aanvalsduo Victor Osimhen en Jonathan Ikoné. Nadat Promes een mogelijkheid had laten liggen om zijn tweede treffer van de avond te maken, kreeg Lille op slag van rust de eerste grote kans op de gelijkmaker.



Ikoné dook vrij op in het strafschopgebied, maar Ajax-doelman André Onana keerde de inzet met zijn voeten. De ploeg van Ten Hag kwam sterk uit de kleedkamer en kreeg daardoor al snel een goede kans via Ziyech, maar zijn schot werd in de korte hoek gepareerd door Lille-doelman Mike Maignan. De sluitpost was twee minuten later wel kansloos, toen Álvarez vrij opdook in het strafschopgebied. De Mexicaanse aanwinst mikte de bal op fraaie wijze in de linkerbovenhoek, waarmee Ajax de marge wist te verdubbelen. Ondanks de ruimere achterstand gaf Lille zich nog niet gewonnen.



Nadat een wild schot van Jonathan Bamba nog over het doel van Onana ging, moest de doelman uit Kameroen kort daarna wel reddend optreden op een kopbal van Osimhen. Ajax maakte vervolgens na een uur spelen aan alle onzekerheid een einde. Nicolás Tagliafico was opnieuw trefzeker met het hoofd, na een hoekschop van Ziyech. In de slotfase nam Ajax wat gas terug, wat Lille nog een kans bood om een eretreffer aan te tekenen. Zeki Çelik stuitte van dichtbij echter op Onana en Yusuf Yazici raakte de paal, waardoor Ajax een 3-0 zege over de streep wist te trekken.



Door de zege is Ajax voorlopig koploper van Groep H van de Champions League. Op 2 oktober is Valencia in Spanje de volgende tegenstander van de Amsterdammers in het miljardenbal. Na de zege op Lille richt Ajax nu het vizier op de topper tegen , die komende zondag in Eindhoven op het programma staat.