Ajax al 1.000 dagen op rij geen koploper in de Eredivisie: "Het is heel triest"

Ajax liet twee weken geleden na om de koppositie in de Eredivisie te grijpen en inmiddels lijkt een negatief 'clubrecord' onafwendbaar.

De Amsterdammers zagen PSV toen punten verspelen en slaagden er vervolgens zelf niet in om te winnen van sc Heerenveen (4-4). Bovendien volgde een ruime nederlaag tegen Feyenoord (6-2), waardoor men nu vijf punten minder heeft dan de koploper uit Eindhoven. Vrijdag is het precies 1.000 dagen geleden dat de Amsterdammers voor het laatst bovenaan stonden en het lijkt onwaarschijnlijk dat de recordreeks van 1.015 dagen niet verbroken gaat worden.

Die serie werd gevestigd tussen november 1990 en augustus 1993, toen Ajax bijna drie jaar niet op de eerste plaats stond. "Het is heel triest. Maar het is tegelijkertijd een voldongen feit. Ik bedoel: het is niet zo dat ik er slecht van slaap, hoor. Maar natúúrlijk staat dit heel ver van alles waar Ajax voor staat. Ajax staat voor winnen. Niet voor leedvermaak over duizend dagen niet aan kop", reageert oud-aanvaller Bryan Roy tegenover het Algemeen Dagblad op de huidige reeks van Ajax.



Sonny Silooy was begin jaren ’90 onderdeel van het elftal dat het record neerzette: "Frank de Boer was dus de laatste trainer die bovenaan stond. Frank is in de tussentijd bij Atlanta United aan zijn derde club bezig na Internazionale en Crystal Palace. Dat zegt wel iets over hoe lang het al geleden is", concludeert hij. Hoewel Silooy deel uitmaakte van de selectie die nog iets langer niet aan kop ging, werd er in 1992 wel de UEFA Cup gewonnen."Dus gevoelsmatig speelde het aantal dagen zonder koppositie veel minder door dan nu", zegt hij daarover. Ajax had in 2017 eveneens en Europese prijs kunnen winnen, maar ging in de finale van de Europa League onderuit tegen Manchester United. Wat Roy betreft moet er dit seizoen dan ook een einde komen aan de prijzendroogte: "We moeten gewoon kampioen worden. Punt. Er is geen andere keuze. Op naar de duizend dagen als koploper."