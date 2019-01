'Ajax achter de schermen druk bezig met komst van Licha'

Ajax gaat ervan uit dat Lisandro Magallán tijdens het trainingskamp in Florida tussen 5 en 12 januari bij de selectie van Erik ten Hag aansluit.

Dat meldt De Telegraaf woensdag. Volgens het dagblad zijn de juristen van de Amsterdamse club druk bezig met het papierwerk rondom de naderende komst van de 25-jarige verdediger uit Argentinië.



Magallán maakt voor minimaal acht miljoen euro en maximaal negen miljoen euro de overstap naar Amsterdam, zo kwamen Ajax en Boca Juniors in een eerder stadium reeds overeen. Ajax en Magallán zelf hebben overeenstemming over een verbintenis tot de zomer van 2023, maar het is nu wachten op de afronding van de formaliteiten.



Het is de bedoeling dat Magallán samen met landgenoot Nicolás Tagliafico vanuit Buenos Aires naar de Verenigde Staten vliegt. Afgelopen zomer leek een overstap reeds dichtbij, maar Boca Juniors liet hem toenertijd niet gaan. De Argentijns international was al akkoord met Ajax en had zelfs de medische keuring al met succes doorstaan.



Nadat de deal afketste bleef directeur spelersbeleid Marc Overmars in contact met Magallán, met een winterse transfer als gevolg. Magallán beschikt over een Italiaans paspoort en dat is een voordeel voor hem en zijn nieuwe club. De verdediger hoeft zodoende niet lang te wachten op een werkvergunning.



Licha is direct na de winterstop speelgerechtigd en dat komt Ajax goed uit. De Amsterdammers zullen het in de Champions League namelijk minimaal een wedstrijd doen zonder Maximilian Wöber vanwege zijn rode kaart in de laatste groepswedstrijd tegen Bayern München.