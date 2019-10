Ajax-aanwinst wacht geduldig af: "Het is geen vriendjespolitiek"

Kik Pierie maakte deze zomer voor circa vier miljoen euro de overstap van Heerenveen naar Ajax en voorlopig speelt hij zijn duels bij de beloften.

De negentienjarige verdediger moet het voorlopig doen met wedstrijden in Jong , maar heeft zeker geen spijt van de verhuizing richting Amsterdam. Pierie prijst de regerend landskampioen voor de hulp bij de aanpassing aan zijn nieuwe werkomgeving.

"Ik voel me echt heel erg thuis bij Ajax", vertelt Pierie in de Ajax Podcast. "In het begin is het even wennen: een andere speelstijl, andere verwachtingen, andere stad, op jezelf wonen. Maar ik ben heel goed ontvangen door de club." De centrumverdediger kwam tot dusver tot acht optredens in het beloftenelftal van Ajax, dat de zesde plaats bezet in de .

Pierie is tevreden over hoe de eerste maanden bij Ajax zijn verlopen, maar de zomeraanwinst blijft kritisch naar zijn eigen spel kijken. "Er zijn nog steeds heel veel punten die ik moet ontwikkelen. Ook dingen waarvan ik denk: Dat kan ik beter . Maar je merkt wel dat je steeds stapjes maakt, jazeker." Pierie ziet duidelijke verschillen tussen en Ajax. "Het gaat er hier allemaal een stuk professioneler aan toe."

De jonge mandekker houdt goed in zijn achterhoofd dat Ajax een traject voor hem heeft uitgestippeld voor de komende jaren. "Dat is iets tussen mij en de club", benadrukt Pierie. "In het begin moest ik wennen aan het spel, het spelsysteem leren kennen. En daarin moet je op een gegeven moment gaan groeien en steeds beter worden."

De Ajacied weet dat trainer Erik ten Hag jonge spelers kansen geeft. "Maar het is geen vriendjespolitiek. Als je het goed doet blijf je staan. Maar het is niet zo van: 'Oké, gooi hem er maar in'. Als je speelt, heeft dat ook wel een reden." Pierie, die voor vier jaar tekende in de Johan Cruijff ArenA, wacht nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax.