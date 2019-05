Ajax-aanwinst imponeert: "Hierdoor plukken ze hem hier weg"

Razvan Marin maakte donderdagavond hoogstpersoonlijk een einde aan de titelaspiraties van Club Brugge.

De 22-jarige middenvelder van , met ingang van volgend seizoen speler van , maakte beide doelpunten in het duel op eigen veld (2-0). "Ik ben blij dat ik iets heb kunnen teruggeven aan de supporters, want zij verdienen dit", zei Marin na afloop tegen Sporza.

De aanwinst van Ajax werd door het Belgische medium uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. "Zonder enige twijfel. Dankzij een perfect geplaatste strafschop en een fenomenale vrije trap trapte hij de Brugse titeldroom aan diggelen. De Roemeen zal niet misstaan in de kern van Ajax", zo luidt het rapport van de middenvelder uit Roemenië, die in Amsterdam een vijfjarig contract heeft ondertekend.



Marin kreeg na afloop ook lof toegezwaaid van ploeggenoot Obbi Oulare. "Chapeau voor de ploeg en vooral voor Razvan Marin. Het was een gekke wedstrijd en het is dit soort prestaties dat er voor zorgt dat een club als Ajax hem hier komt wegplukken", deelde de voormalig aanvaller van complimenten uit aan de bij Standard Luik vertrekkende middenvelder.



Het nieuws over de aangaande overstap naar Ajax heeft Marin vleugels gegeven. Hij was sinds de start van de play-offs verantwoordelijk voor vijf doelpunten van de Luikse formatie. Daarnaast werden er drie assists genoteerd. Mede hierdoor bezet Standard Luik momenteel de derde plaats in de kampioensonde van de Jupiler en heeft het uitzicht op een toegangsbewijs voor de .