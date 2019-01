Ajax-aanwinst: "Een eer dat de club misschien over wil gaan tot koop"

Ajax rondde dinsdagmiddag de komst van Bruno Varela af.

De 24-jarige keeper doorstond met succes de medische keuring en wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Benfica. De Amsterdammers hebben een optie tot koop bedongen op de Portugese doelman. In een eerste reactie tegenover Ajax TV laat Varela weten dat hij het een eer zou vinden als de club hem na dit seizoen definitief overneemt.

"Ik wist al veel van de club. Ik heb tegen ze gespeeld in de Champions League. In die zin ken ik de spelers al", aldus de keeper tegenover het clubkanaal. "Ze hebben erg veel kwaliteit en ook een grote naam. Het is een erg grote club in Europa en dat is voor mij het belangrijkste. Ajax heeft me nu gehuurd, maar er is een optie tot koop. Het is voor mij een eer dat de club misschien over wil gaan tot koop. Ik neem het stap voor stap, het begint net. Of het nu huur is of koop, ik wil iedere dag hard werken. Dat wordt pas aan het einde van het seizoen beslist."



Ajax ondernam actie op de transfermarkt vlak nadat Kostas Lamprou in de wedstrijd tegen sc Heerenveen vier doelpunten moest incasseren. De kans is dan ook groot dat Varela de nieuwe tweede keeper achter eerste keus André Onana wordt. "Gisteren (maandag, red.) heb ik het genoegen gehad om Kostas Lamprou te ontmoeten. Hij was in de medische ruimte en ik heb even heb met hem gesproken. Hij heeft me welkom geheten namens de keepers. Onana heb ik nog niet persoonlijk ontmoet. Ik zie hem als een geweldige keeper van wat ik heb gezien. Ik heb hem tegen Benfica zien spelen. Ik weet dat hij een geweldige keeper is, Lamprou ook. Ik kom er nu ook bij, om te helpen en om hard te werken. Ik ga vechten voor mjn plek."