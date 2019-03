Ajax-aanvaller David Neres maakt debuut in Braziliaanse selectie

David Neres mag hopen op een debuut bij de Braziliaanse nationale ploeg. De 21-jarige Ajacied is vrijdagavond voor het eerst opgeroepen.

Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior kreeg in eerste instantie nog de voorkeur, maar doordat hij geblesseerd is afgehaakt is bondscoach Tite nu bij Neres uitgekomen. Hij kan zijn debuut maken tegen Panama en Tsjechië, die deze maand als oefentegenstanders zijn vastgelegd door de Goddelijke Kanaries.

Vinícius raakte afgelopen dinsdag tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Ajax geblesseerd aan zijn enkel en de verwachting is dat de jongeling een maand of twee uit de roulatie zal zijn. Hij moet daardoor de oefeninterlands tegen Panama, op 23 maart in het Portugese Oporto, en Tsjechië, op 26 maart in Praag, aan zich voorbij laten gaan en dit biedt Neres de kans om zijn debuut bij de Seleçao te maken.

De 22-jarige Neres maakte hiervoor nog nooit deel uit van de nationale ploeg, maar kwam eerder wel negen keer in actie voor Brazilië Onder-20. Assistent-bondscoach Cléber Xavier bevestigde onlangs al dat de Ajacied in beeld was bij Tite en zijn oproep als vervanger van Vinícius onderstreept dit. De Braziliaanse bond laat in een verklaring weten dat het de afgelopen dagen in nauw contact heeft gestaan met Real om de blessure van Vinícius te bespreken en uiteindelijk besloten heeft om Neres als vervanger bij de ploeg te halen.

Teamcoördinator Edu Gaspar is ervan overtuigd dat Neres het goed zal gaan doen: "Het zijn twee jonge talenten die op zijn gevallen in sterke competities. Ze zijn opgeroepen vanwege de prestaties die ze de afgelopen tijd hebben laten zien. Wij staan als nationale ploeg dicht bij de spelers en ik heb hen allebei gebeld, met de bedoeling om David welkom te heten en om Vinícius te laten weten dat hij onze steun heeft tijdens zijn herstel."