Ajax-aankoop 'nog niet klaar' voor de top: "Er zit nog veel rek in"

Emmen-trainer Dick Lukkien is van mening dat Kjell Scherpen nog niet klaar is voor de stap naar de Nederlandse top.

De doelman heeft verlaten voor een vierjarig contract bij . Lukkien denkt wel dat Scherpen in Amsterdam in goede handen is en zich daar goed kan ontwikkelen.



"Ik denk dat het voor ons heel mooi is dat we een keeper af kunnen leveren aan de Nederlandse top", aldus Lukkien in Het seizoen van: FC Emmen op FOX Sports. De hoofdtrainer denkt niet dat Scherpen al klaar is om de concurrentiestrijd aan te gaan met eerste doelman André Onana. "Hij is daar nog niet klaar voor, maar met de manier waarop ze in Amsterdam werken, denk ik dat hij hele mooie stappen kan zetten."



De jeugdinternational komt zelf ook aan het woord over zijn transfer. "Ik kan me daar het best ontwikkelen. Er zit nog heel veel rek in. Ik hoop me daar verder te ontwikkelen als complete keeper. Mijn beweeglijkheid, voetenwerk en dat soort dingen kunnen beter. Het meer onder controle krijgen van mijn lichaam", aldus de negentienjarige Scherpen, die het afgelopen -seizoen 34 wedstrijden speelde.



Scherpen rondde in april zijn veelbesproken transfer naar Ajax af. Als jonge doelman had hij zich op Twitter uitgesproken als fan van , terwijl hij zich negatief uitliet over Ajax. In een interview gaf hij bovendien aan dat hij graag de overstap naar Rotterdam zou maken. De harde kern van Ajax was om die reden niet blij dat Scherpen naar de Johan Cruijff ArenA werd gehaald.