Ajacieden getaxeerd: "Je ziet het te weinig bij hem, het is ongelooflijk"

Afgelopen zomer leek het erop dat Hakim Ziyech Ajax ging verlaten.

De middenvelder had zijn vertrekwens uitgesproken en de Marokkaans international werd ook met enkele buitenlandse clubs gelinkt. Uiteindelijk bleef Ziyech actief in Amsterdam, een gegeven dat volgens Kees Jansma cruciaal kan zijn voor de titelkansen van Ajax.

De journalist zegt tegenover de NOS dat hij in het begin twijfels had over Ziyech. "Maar zijn spel raakt mij zeer. Het gaat lang niet altijd goed, maar zijn houding en inzet zijn aanzienlijk verbeterd. Die sublieme pass bijvoorbeeld. Ik vind Ziyech van de aanstaande buitencategorie, maar ik vind ook dat hij het tegen Real Madrid echt moet laten zien."



Pierre van Hooijdonk stelt dat de komst van Dusan Tadic Ziyech enorm geholpen heeft. "Vanaf dag één is hij, als dure aankoop, de baas. In een half jaar tijd heeft hij eigenlijk alleen maar goede dingen gedaan. Hij neemt initiatief, maakt goals, geeft assists, is niet egoïstisch en presenteert zich binnen en buiten het veld fantastisch."



Commentator Arno Vermeulen, die in Tadic een geweldige speler ziet voor Ajax, vindt Kasper Dolberg het meeste tegenvallen bij Ajax. Vermeulen ziet dat de Deense spits niet meer de oude is na zijn blessureleed. "Die gaat er dit seizoen ook gewoon vijftien tot twintig maken. Maar het is niet voor niets dat Erik ten Hag in de allergrootste wedstrijden voor Tadic als spits kiest."



Van Hooijdonk kan zich vinden in de woorden van Vermeulen. De oud-aanvaller ziet af en toe flitsen van het niveau dat Dolberg twee jaar geleden liet zien. "Kijk maar naar die goal, met buitenkantje rechts, tegen ADO. Maar je ziet het te weinig bij hem. Het is ongelooflijk dat je als centrumspits in de wedstrijd tegen De Graafschap, waarin het 8-0 werd maar 12-0 had moeten zijn, niet scoort."