Ajacied ziet een duidelijk verbeterpunt: "Hij helpt me, het gaat steeds beter"

Sergino Dest beleeft mooie weken.

De rechtsback van beleeft dit seizoen zijn doorbraak op het hoogste niveau en is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Dest gaf in gesprek met Het Parool al aan dat hij niet helemaal verrast is door zijn ontwikkeling, maar benadrukt nu dat hij nog veel stappen moet maken.

Dest erkent in gesprek met Voetbal International dat hij al grote stappen heeft gezet, maar verlangt meer van zichzelf. "Ik ben er nog lang niet en het is ook niet zo dat ik mezelf nu al een vaste basisspeler vind. Ik ben Noussair Mazraoui nog niet voorbij. Maar ik heb wel veel vertrouwen in mezelf", aldus de jongeling, die nog een duidelijk verbeterpunt bij zichzelf ziet.

De back geeft aan dat hij nog weleens moeite heeft met kort dekken. Hij vertelt dat Michael Reiziger, voorheen rechtsback en coach van Jong Ajax en tegenwoordig assistent-trainer van Erik ten Hag bij de hoofdmacht, hem steunt. "Reiziger helpt me daarbij, ik vraag hem veel. Ook Winston Bogarde heb ik gevraagd of hij me wilde helpen positioneel beter te staan."

"Daar zijn ze veel mee bezig geweest. Het gaat steeds beter. Ik vind zelf dat ik een redelijk goede techniek heb, dus ik ben ook niet bang om in de aanval op te duiken", aldus Dest.

De verdediger heeft tot op heden zeven wedstrijden gespeeld voor de hoofdmacht van Ajax. De achttienjarige rechtervleugelverdediger ligt nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.