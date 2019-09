Ajacied voelt veel vertrouwen: "Een reden dat ze Kasper hebben laten gaan"

Lassina Traoré hoopt dit seizoen van waarde te zijn voor de hoofdmacht van Ajax.

De aanvaller is een belangrijke speler bij Jong , aangezien hij regelmatig het net vindt voor de beloften van de Amsterdammers. Na een gewenningsproces erkent de achttienjarige Traoré dat het tijd is voor de volgende stap, namelijk een rol gaan spelen bij Ajax 1.

"Ik heb me snel kunnen aanpassen aan het leven in Nederland, aan het eten hier en de taal. Nederlands is een lastige taal, maar op het veld begrijp ik het inmiddels en daarbuiten gaat het ook steeds beter", zegt de jongeling in gesprek met Voetbal International .

Lees beneden verder

Door het vertrek van Kasper Dolberg naar OGC Nice ziet Traoré meer kansen bij de hoofdmacht. De aanvaller kan door de uitgaande transfer van de Deen nu als derde spits van Ajax worden beschouwd, achter Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic.

"Of ik kansen ga krijgen dit seizoen? Dat klinkt goed. De club heeft veel vertrouwen in me, dat is ook een van de redenen dat ze Kasper hebben laten gaan. Ik moet mezelf blijven bewijzen en laten zien dat ik het waard ben om een plek in de selectie in te nemen."

"Omdat ik met het eerste elftal meetrain, praat ik ook veel met de trainer. Hij geeft me veel advies", aldus Traoré, die ook benieuwd is hoe Ajax het gaat doen in de . De aanvaller kan ook acteren in het miljardenbal, aangezien hij is ingeschreven door Ajax. "Ik kan het niet geloven dat ik misschien mijn debuut ga maken in de Champions League. Ik hoop echt dat ik mijn kans verdien."