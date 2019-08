Ajacied verder door het slijk gehaald: "Hij neemt geen bal fatsoenlijk aan"

Hedwiges Maduro ziet dat Erik ten Hag nog zoekt naar zijn ideale opstelling bij Ajax.

De Amsterdammers speelden dinsdagavond met 0-0 gelijk tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de , volgens de oud-international met slecht spel. Maduro verwacht desalniettemin dat zich gaat plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal.

"Ik denk dat het zal lukken, maar Ten Hag is duidelijk nog zoekende naar zijn ideale opstelling. Dat is altijd lastig in deze belangrijke fase van het seizoen", zegt de oud-middenvelder in gesprek met het Algemeen Dagblad. Maduro constateert dat veel spelers nog op zoek zijn naar hun vorm. Niet gek, aldus de analist, mede omdat diverse spelers de hele zomer hebben gevoetbald voor hun land.

Maduro stelt vast Ajax naast Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong ook Lasse Schöne mist. "Hij was veel belangrijker voor Ajax dan veel mensen denken. Misschien had Ajax hem wel moeten behouden, al snap ik wel dat ze hem die transfer naar Genoa gunden. Razvan Marin heeft het nog lastig op zijn plek, maar misschien is het ook wel een idee om Dusan Tadic 'op tien' te zetten achter Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek naast Daley Blind op het middenveld te zetten."

Henk Spaan vond bij de wedstrijd op Cyprus vooral Marin tegenvallen. Net als verschillende media, analisten en fans is ook de columnist van Het Parool kritisch over de middenvelder. "Je moet als columnist natuurlijk oppassen niet de schoolpleinbully te worden die elke dag opnieuw dezelfde jongen als slachtoffer kiest, maar wat is Marin slecht", schrijft Spaan.

"Hij neemt geen bal fatsoenlijk aan, begrijpt niets van de tactiek (ik ook niet trouwens) en als hij in de buurt van zijn eigen doel komt, verkeert iedereen in levensgevaar. In de 57ste minuut kopte hij de bal achteruit om hem vervolgens bijna langs Onana te tikken. Niet dat Noussair Mazraoui op zijn plek (eindelijk zag Ten Hag wat wij allemaal een half uur eerder hadden gezien en haalde Marin eraf) het beter deed."