Ajacied verbaasd over rappe terugkeer: "Het is een wonder boven wonder"

Noussair Mazraoui is blij dat hij nog van waarde kan zijn voor Ajax dit seizoen.

De rechtsback kampte na het -duel met , door een duel met Paulo Dybala, met een enkelblessure, waardoor het einde van het seizoen nabij leek. Mazraoui maakt inmiddels echter weer minuten voor , tot opluchting van de Marokkaans international zelf.

In gesprek met NRC krijgt de verdediger annex middenvelder de vraag hoe hij twee weken na het incident alweer invalt in de halve finale van de Champions League tegen . "God", lacht de 21-jarige Mazraoui met een serieuze ondertoon. "Dat is voor mij de enige logica. Het is een wonder boven wonder", zo klinkt het.



Mazraoui kampte met een ingescheurde én afscheurde enkelband. De medische staf zei tegen hem dat het per persoon afhankelijk is hoe snel iemand herstelt. "Gelukkig ben ik een persoon die er snel bovenop komt", aldus Mazraoui, die bij het uitduel met Tottenham (0-1) invaller was. De Ajacied kwam na een uur spelen in het veld voor Lasse Schöne.



"Als je er vanaf het begin instaat, groei je mee met de wedstrijd. Nu kom je erin: gelijk heen en weer, heen en weer, druk zetten, naar voren, weer terug. Ik moest na twintig minuten wel even ademhappen, kijken hoe lang we nog moesten", besluit Mazraoui. Woensdag staat de return tegen Tottenham op het programma. Komende zondag speelt Ajax de finale van de TOTO tegen .