'Ajacied van de Wedstrijd' kijkt uit naar loting: "Barcelona of Real Madrid"

Sergiño Dest speelde woensdagavond de hele wedstrijd bij Ajax tegen APOEL Nicosia en maakte een sterke indruk op de rechtsbackpositie.

De Amerikaans jeugdinternational stond verdedigend zijn mannetje en liet zich ook aanvallend gelden. Uit de trainingen kon hij opmaken dat hij ging spelen in de play-offs van de , zo laat hij weten aan De Telegraaf .

won met 2-0 en bereikte daarmee de groepsfase van de Champions League. "We hadden controle over de wedstrijd, dus dat was zeker goed", aldus Dest na afloop van het duel.

"Ik zag het aan de trainingen dat ik zou gaan spelen. Gisteren hoorde ik het pas definitief. Ik dacht op dat moment dat dit het moment was om me te laten zien. Ik krijg de kans en dan moet ik hem ook pakken."

Dest greep de kans met beide handen aan. Hij is blij met zijn uitverkiezing van Ajacied van de Wedstrijd. "Ik moet nu zorgen dat ik het vaker wordt", aldus de ambitieuze verdediger, die woensdag voor het eerst werd uitgenodigd voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten.

Donderdagavond kijkt Dest met interesse naar de loting van de Champions League. Hij hoopt op een poule en wijst zijn favoriete tegenstanders aan: " of ", aldus Dest, die dan te horen krijgt dat Real Madrid geen optie is omdat de Koninklijke net als Ajax in Pot 2 van de loting zit. "Kan dat niet? Jammer. Misschien wel in de toekomst."