Ajacied twijfelde over carrière: "Ik kon het niet maken om ermee te stoppen"

Noussair Mazraoui kan terugkijken op een mooi jaar bij Ajax.

De rechtsback speelde in het recente verleden nog op amateurbasis bij de huidige nummer twee van de Eredivisie, maar geldt nu als een vaste basiskracht in de hoofdmacht. De 21-jarige Mazraoui spreekt in een interview met Ajax Life van 'een fantastisch jaar'.

De Marokkaans international wil echter niet in het verleden blijven hangen, omdat het naar eigen zeggen altijd beter kan. Als jeugdspeler twijfelde Mazraoui of hij het eerste wel zou halen. Hij overwoog zelfs om rechten te studeren om advocaat te worden. "Waar het omslagpunt precies lag, kan ik moeilijk aangeven. Ik denk dat mijn liefde voor voetbal de doorslag heeft gegeven."



"Ik heb elf jaar in de jeugdopleiding van Ajax gezeten en kon het voor mijn gevoel gewoon niet maken om ermee te stoppen, zonder iets bereikt te hebben." Mazraoui maakte op 4 februari 2018 zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax door in te vallen bij de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda in de Johan Cruijff ArenA.



Tot op heden heeft Mazraoui 36 wedstrijden afgewerkt namens Ajax 1, maar de vleugelverdediger annex middenvelder weet dat hij moet blijven presteren om in de basis te blijven staan onder Erik ten Hag. "Ik besef me voortdurend dat ik zomaar op de bank terecht kan komen als ik twee wedstrijden achter elkaar dramatisch speel", besluit Mazraoui.