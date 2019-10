Ajacied spreekt in aanloop naar Klassieker van 'pijntjes en vermoeidheid'

Ajax ging woensdagavond tegen Chelsea voor het eerst dit seizoen onderuit.

Voor eigen publiek verloor het team van trainer Erik ten Hag met 0-1 door een doelpunt van invaller Michy Batshuayi. Sergiño Dest vindt de nederlaag onnodig en zoekt naar oorzaken voor de verliespartij.

Tegenover AT5 spreekt de talentvolle rechtsback van vermoeidheid binnen de -selectie. Ten Hag gaf in aanloop naar de wedstrijd aan over een fitte selectie te beschikken. Alleen Hakim Ziyech was niet helemaal fris uit de wedstrijd tegen gekomen, maar kon tegen gewoon starten.

Toch geeft Dest aan dat er meer speelt. "We beginnen ook wat meer pijntjes in het team te krijgen", legt hij na de nederlaag uit. "Ik denk dat dat misschien wel een rol kan spelen. Uiteindelijk ligt het ook aan onze focus en concentratie. Dat moet ook gewoon beter."

In de eerste helft zag Quincy Promes een doelpunt afgekeurd worden omdat hij volgens de VAR buitenspel stond. Dest legt zich erbij neer, ook al denkt hij anders over de situatie.

"Ik weet niet of het buitenspel was, die eerste goal. Ik denk het niet eigenlijk. Maar je kunt er niks meer aan veranderen. Het is de beslissing van de VAR", aldus de Ajacied.

Ajax had tegen Chelsea een reuzenstap kunnen zetten in de richting van kwalificatie voor de achtste finales. "Als we vandaag hadden gewonnen, stonden we op negen punten en staken we boven de rest uit. Nu wordt het weer spannend. Ik denk dat wij gewoon niet gefocust waren. "

"De passes die normaal wel aankomen, kwamen vandaag niet aan", merkte de verdediger op. Veel tijd om te treuren heeft Ajax niet, want zondag wacht de thuiswedstrijd tegen . "We hebben er heel veel zin in."

"Dan moeten we het weer oppakken en gewoon laten zien dat we het kunnen. Ik doe gewoon mijn best en probeer zo goed mogelijk voor het team te spelen. Als ik ook nog belangrijk kan zijn, zou het heel mooi zijn."