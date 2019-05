Ajacied reageert op gerucht Bergwijn: "Waar rook is, is vuur"

Steven Bergwijn ontkent dat hij is benaderd door Ajax, maar Joël Veltman denkt dat er wel degelijk iets rond de PSV-spits speelt.

Dinsdag wordt er volop bericht over de mogelijke transfer van Bergwijn naar . sluit een overstap van de 21-jarige aanvaller naar Ajax uit, terwijl de buitenspeler zelf pas na het seizoen wil nadenken over zijn toekomst. Veltman denkt dat er wel iets speelt.



"Waar rook is, is vuur", zegt de verdediger van Ajax in gesprek met VTBL. Veltman kent Bergwijn niet zo goed als persoon. "Hij is een beetje van de lichting van Donny (van de Beek, red.). In die zin ken ik hem niet goed. Nu wordt de reactie van hem (Van de Beek, red.) op de Instagram van Bergwijn naar boven gehaald natuurlijk", doelt Veltman op het feit dat Van de Beek op een bericht van Bergwijn reageerde met de woorden 'altijd welkom'.



Bergwijn reageert en wil het 'graag bij de feiten houden'



"Bergwijn is een hele goede speler", vervolgt Veltman, die niet zo snel een oordeel wil vellen, aangezien Bergwijn nog helemaal niet op weg is naar Ajax. "Hij is hier nog niet. Dat moeten we eerst nog zien. We hebben goede aanvallers natuurlijk. Nogmaals: bij PSV speelt hij in de basis, dus dan ben je een goede speler", aldus de Ajacied.



Veltman wil niet veel kwijt over zijn eigen toekomst. De 27-jarige verdediger ligt nog tot medio 2020 vast bij Ajax. "Een eventuele verlenging? Dat gaat na aan bod komen. Ik denk dat het voor Ajax ook druk is geweest. Iedereen weet dat ik een jaar heb. We gaan er aankomend weekend naar kijken. Of een buitenlands avontuur leuk zou zijn? Dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik ga nu naar De Graafschap kijken."