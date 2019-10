Ajacied prijst Marcos Senesi: "We hebben geregeld contact met elkaar"

Marcos Senesi maakte afgelopen zomer voor zeven miljoen euro de overstap van San Lorenzo naar Feyenoord.

In zijn eerste maanden in Rotterdam heeft hij echter nog niet weten te overtuigen. Ajacied en landgenoot Lisandro Martínez is er echter van overtuigd dat de Rotterdammers er goed aan hebben gedaan om de jeugdinternational aan te trekken.

Martínez speelt net als Senesi sinds dit seizoen in de . Waar de Ajacied zich moeiteloos in de basis heeft gespeeld onder trainer Erik ten Hag, heeft Senesi meer moeite om zich aan te passen. Vorig weekend koos Jaap Stam er voor om aanvoerder Eric Botteghin uit het elftal te halen ten faveure van Senesi, die naar verwachting ook tegen weer aan de aftrap verschijnt.

Martínez kijkt uit naar de ontmoeting met zijn landgenoot. 'We hebben een goede relatie en ik hoop dat Marcos een mooie tijd tegemoet gaat in Nederland", aldus de Ajax-verdediger tegenover het Algemeen Dagblad .

"We hebben geregeld contact met elkaar. Het is normaal dat je even moet wennen aan een nieuwe omgeving. Dan is alle hulp welkom, dat heb ik ook gemerkt. Marcos heeft steun en vertrouwen nodig, want hij kan heel goed voetballen. Hij heeft veel techniek, heeft oog voor de voetballende oplossing, is een slimme en rustige speler, maar ook kopsterk. Bij moeten ze hem nog leren kennen."

Bij Ajax spelen meer spelers uit Zuid-Amerika, waardoor Martínez zich sneller thuis voelde. "Dat ik bij Ajax mezelf zo snel thuis voel, heb ik mede te danken aan jongens als Nico (Tagliafico, red.), Andre Onana, Bruno Varela, David Neres en Edson Álvarez. In een totaal nieuwe omgeving is het lekker om mijn eigen taal te kunnen spreken met mensen om me heen, die me met alles willen helpen. Ik heb daarnaast Engelse les en dat gaat ook steeds beter."