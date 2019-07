Ajacied moest lang wachten: "Ja, daar heb ik zeker naar gesnakt"

Ajax won zaterdagavond de Johan Cruijff Schaal door PSV met 2-0 te verslaan.

Perr Schuurs maakte, net als in de gehele voorbereiding van de Amsterdammers, een goede indruk op de fans en technische staf van . De verdediger zelf is blij dat hij vroeg in het seizoen al van waarde kan zijn voor de ploeg van trainer Erik ten Hag.

"We hebben de prijs verdiend. We hebben als team een goede wedstrijd gespeeld. Aan de bal, maar ook verdedigend", zegt de jongeling in gesprek met VTBL . Schuurs erkent dat hij uitkeek naar een wedstrijd voor Ajax als basisspeler in de Johan Cruijff ArenA. "Ja, daar heb ik zeker naar gesnakt. Het heeft lang geduurd. Ik heb vorig jaar natuurlijk niet heel veel minuten gemaakt."

Lees beneden verder

"Na deze goede voorbereiding heb ik het vertrouwen van de trainer gekregen om te starten. Ik ben blij hoe het is gegaan", aldus Schuurs, die het afgelopen jaar naar eigen zeggen stappen heeft gemaakt en het Ajax-systeem heeft leren kennen. "Bij spelen ze een ander systeem. Hier bij Ajax verwachten ze ook veel meer. Het is gewoon aanpassen."

Schuurs zegt dat hij klaar is om veelvuldig in actie te komen voor de hoofdmacht van Ajax. "Hij vroeg aan mij hoe ik me voel. Ik heb gewoon aangegeven dat ik er klaar voor ben als hij mij nodig heeft."

"Ik denk dat ik het de afgelopen wedstrijden gewoon heb laten zien. Ik wil natuurlijk het hele seizoen spelen en daar ga ik nu voor", besluit de stopper.