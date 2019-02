Ajacied in trek: "Ik heb nog niets gehoord van Real Madrid"

Nicolás Tagliafico staat er goed op bij diverse Europese clubs, zo stelt zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper maandag.

De Argentijnse linksback is een betrouwbare schakel in de verdediging van Ajax en zou binnen afzienbare tijd wel eens de stap naar de Europese top kunnen maken. Schlieper gaat tegenover het Argentijnse Radio Rivadaviain op de geruchten rondom Tagliafico: "Hij zou één van de namen op het verlanglijstje van Real Madrid zijn, omdat Marcelo mogelijk naar Juventus verkast. Ik heb echter nog niets gehoord van Real Madrid", laat de belangenbehartiger van de 26-jarige Ajacied weten.



Tagliafico werd in januari 2018 voor ongeveer vier miljoen euro door Ajax opgepikt bij Independiente en groeide bij de Amsterdammers onmiddellijk uit tot een vaste waarde. De verdediger kwam in zijn eerste halfjaar tot 15 wedstrijden en is nog altijd verzekerd van een basisplaats: de teller staat in de huidige voetbaljaargang op 29 optredens. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 5 assists.



Tagliafico ligt nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar de twaalfvoudig international van Argentinië heeft over belangstelling niet te klagen, verzekert Schlieper. "Diverse clubs hebben naar hem geïnformeerd. Zijn contract bij Ajax loopt nog twee jaar door (in feite dus tot medio 2022, red.). Zijn contract bevat geen transferclausule, maar de club heeft wel een bepaalde vraagprijs in gedachte, die geldt voor Europese clubs, waaronder een Spaanse. Al met al denk ik dat het tijd is voor zijn doorbraak."