Ajacied erkent ‘roofbouw’: "Het belemmert je wel om optimaal te presteren"

Sergiño Dest beseft dat hij dit seizoen al veel speelminuten heeft gemaakt bij Ajax.

Trainer Erik ten Hag zei eerder dat er dit seizoen een beetje roofbouw op de Amerikaans international is gepleegd en daar kan de rechtsback zich wel in vinden.

"Ik voelde me na een tijdje wel heel erg belast en dat hoort erbij, maar zulke dingen moet je leren", zegt hij in gesprek met Life. Dest voelt tegenwoordig dat de pijntjes beginnen te komen.

"En sommige van die pijntjes belemmeren je om optimaal te presteren. Ik had last van mijn aanhechtingen, maar uiteindelijk moet je door bikkelen want ik wil ook graag spelen", zegt de vleugelverdediger.

"Het belemmert je wel, maar als ik moet gaan, moet ik gaan. Ik probeer wat slimmer te spelen en soms een beetje in te houden. Want als het moment er is om te rennen, dan ren ik."

"De trainer heeft het er niet met mij over gehad, ik voelde het zelf ook wel en we zitten allemaal op één lijn. Ik ben het eens met de trainer", aldus Dest.

De back erkent dat hij vaak diep gaat, maar geeft ook aan dat dit ook deels tactiek is. Soms geeft Ten Hag Dest de opdracht mee om vaak naar voren te gaan.

De verdediger is benieuwd of hij bij de -wedstrijd tegen OSC gaat spelen. Dest gaat zich aan het plan houden als hij het vertrouwen krijgt van Ten Hag, maar hij wil niet alles 'van het blaadje' doen.

"Je krijgt opdracht en die moet je uitvoeren, maar je kunt niet alles letterlijk nemen. Soms moet je ook je eigen dingen doen, want ik ben geen robot."