Ajacied beleeft opmars: "Het gaat snel, maar helemaal verrast ben ik niet"

Sergino Dest maakt zich op voor zijn debuut voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten.

De achttienjarige rechtsback beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de hoofdmacht van en heeft al veel speelminuten gemaakt onder trainer Erik ten Hag. Dest is blij dat zijn opmars in Amsterdam gepaard gaat met een oproep voor Team USA.

"Het gaat snel", aldus Dest, geciteerd door Het Parool. "Maar helemaal verrast ben ik niet. Ik heb tegen mijn beste vrienden een tijdje geleden gezegd: ik ga dit seizoen mijn debuut maken", aldus Dest.

"Dat is moeilijk bij Ajax, want het niveau is heel hoog en de club haalt ook heel goede spelers van andere clubs en uit het buitenland. Maar ik heb veel vertrouwen in mezelf en in de kansen die je hier krijgt."

"Als je talent hebt en keihard werkt, is het nog steeds mogelijk voor een jeugdspeler van Ajax om het eerste elftal te halen", aldus Dest, die bij aanvallen vaak dicht bij het vijandelijke doel opduikt.

"Ik vind van mezelf dat ik een goede techniek heb. Ik schrik niet als ik de bal krijg. Ook niet onder druk of op de helft van de tegenstander. Lekker juist."

Dat Dest binnenkort mogelijk zijn debuut maakt voor de VS ziet hij als een mooie beloning. De back, opgegroeid in Almere, zou nu in principe nog kunnen uitkomen voor Oranje.

"Ik heb nog nooit voor een vertegenwoordigend gespeeld", benadrukt hij echter. "Ik ben nooit geselecteerd ook. Wél voor de VS. En met de KNVB heb ik ook geen contact over dit onderwerp."